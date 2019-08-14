شيكو ينشر صورة تجمعه مع شريف رمزي.. والجمهور: جمال الصورة يكفي

نشر الفنان شيكو صورة تجمعه مع الفنان شريف رمزى من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلق شيكو على الصورة، قائلا: "منير الخطير"، وهو دور الشخصية التي قدّمها شريف رمزي في فيلم "سمير وشهير وبهير" مع شيكو وأحمد فهمي وهشام ماجد.
وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعي صفحته وعلّق بعضهم قائلاً: "منور ياشيكو ــ جمال الصورة تكفى ـــ كل سنة وانتم طيبين".
على جانب آخر ينتظر شيكو عرض مسلسله الجديد "اللعبة" والذي كان من المفترض عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.
مسلسل "اللعبة" من بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، ومحمد ثروت ومي كساب وميرنا جميل، وسامي مغاوري، تأليف كل من أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر وأشرف على وفادي أبو السعود وإخراج معتز التوني.