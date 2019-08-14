التعليم العالي تعلن اسم الرئيس الجديد لجامعة كفر الشيخ

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى صدور قرار جمهورى بتعيين الدكتور عبدالرازق يوسف عبدالعزيز دسوقي رئيسا لجامعة كفر الشيخ لمدة ٤ سنوات اعتبارا من ١ / ٨ / ٢٠١٩.



وكانت قد شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدة احداث اليوم أبرزها إعلان بدء التشغيل التجريبي لتطبيق "ادرس فى مصر"على الهاتف المحمول.



كما أعلنت الوزارة عن حصول فريق التعليم العالي في النشاط الرياضي علي نتائج متقدمة في مسابقات في عدد من الأنشطة الرياضية.