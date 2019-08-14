ايرادات افلام عيد الاضحى.. ولاد رزق 2 والفيل الازرق 2 يتصدران شباك التذاكر.. وخيال مآته يحقق 12 مليون جنيه فى يومين

الفيل الأزرق 2 يحقق أعلى الإيرادات فى عيد الأضحى

انت حبيبى وبس فى ذيل قائمة أفلام العيد

خيال مآته يحقق فى يومين فقط 12 مليونا و564 ألف جنيه



الفيل الازرق 2



قال الموزع محمود الدفراوى ان فيلم الفيل الأزرق 2 يتصدر الإيرادات حتى الآن وحقق اجمالى ايرادات 66 مليونا و731 الفا و881 جنيها بعد 3 اسابيع من عرضه.



وجاءت فكرة فيلم الفيل الازرق 2 بعد نجاح الجزء الأول والذى عرض فى عام 2016 وكان بمثابة مفاجأة للجمهور وقتها.



فيلم الفيل الازرق 2 يقوم ببطولته كريم عبد العزيز وهند صبرى ونيللى كريم وإياد نصار وشيرين رضا وتأليف احمد مراد واخراج مروان حامد.



فيلم الفيل الازرق 2 تدور أحداثه فى إطار من الرعب حول شخصية يحيى الطبيب النفسى الذى يتعرض للعديد من المواقف الصعبة نتيجة تناوله حبة الفيل الأزرق



- ولاد رزق 2



استطاع فيلم ولاد رزق 2 عودة أسود الأرض" بطولة النجم أحمد عز، تحقيق إيرادات مرتفعة ونجح في تحقيق إجمالي إيرادات بلغت 35 مليونا و481 الفا و400 جنيه حتى الآن.



ومن المتوقع أن تصل إيرادات فيلم ولاد رزق 2 لأرقام كبيرة بعدما وصلت إجمالى إيراداته إلى 28 مليون جنيه خلال 5 أيام.



" ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك في بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين.



ويشارك في فيلم ولاد رزق 2 أيضا عدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.



خيال مآته



صرح الموزع محمود الدفراوي بأن فيلم "خيال مآتة" لـ احمد حلمى استطاع ان يحقق فى يومين فقط من عرضه 12 مليونا و564 الفا و889 جنيها.



وظهر أحمد حلمى في البرومو بشخصية رجل عجوز يكشف عن بعض الأفعال التى قام بها وكانت تتضمن بعض الأخطاء ويسعى لتصحيحها ومن المعروف أن أحمد حلمى يظهر فى الفيلم بثلاث شخصيات.



"خيال مآتة" بطولة احمد حلمى ، ويشارك أيضا في بطولته منة شلبي حسن حسنى وانتصار وبيومي فؤاد وخالد الصاوي ولطفي لبيب، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.



الكنز 2



استطاع فيلم الكنز ٢ ، أن يحقق إيرادات مرتفعة في وقفة عيد الأضحى المبارك، وأعلن الموزع محمود الدفراوي أن الفيلم حقق ٢ مليون و٢١٢ ألفا و٩٠٤ جنيهات.



ویستكمل الكنز في الجزء الثاني (الحب والمصير) صراع الشخصیات من أجل الوصول إلى الكنز أو حمایته، مضحین في سبیل ذلك بحبهم أو بحیاتهم، ویوّصلنا الفیلم إلى سر الكنز وماهیته وكیف نحتفظ به، ونرى ذلك من خلال استمرار صراعات الشخصیات التي رأیناها في الجزء الأول؛ حتشبسوت وصراعها مع الكهنة وحبها للمهندس سننموت، وعلي الزیبق وصراعه مع الكلبي وحبه لابنته زینب وإلى أین ستصل المعركة بینهما وما هو ثمن الانتقام، وبشر باشا الضابط الكبیر الذي ضحى بأخیه وحبیبته من أجل مركزه وكیف سیعثر على دلیل الوصول للكنز، وكیف سیرزق بابنه حسن الذي سیظل یبحث عن الإرث المجهول لوالده.



الكنز 2 من إخراج وقصة سینمائیة شریف عرفة، وقام بالتأليف عبد الرحیم كمال، ویضم عددًا ضخمًا من النجوم في مقدمتهم محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، هيثم أحمد زكي، روبي، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل،أحمد مالك، عباس أبو الحسن،عبد العزيز مخيون، محيي إسماعيل، أحمد حاتم، سارة عبد الرحمن.



- انت حبيبى وبس



حقق فيلم انت حبيبي وبس إيرادات هزيلة جدا ووصلت إلى مليون و193 الفا.



فيلم انت حبيبي وبس بطولة محمود الليثي وبوسي وحسن الخلعي ومحمد ثروت وصافيناز ونرمين ماهر، إخراج أحمد البدري، كما انه من نوعية أفلام المقاولات المعتاد أن تقدم في موسم العيد.



وكان من المقرر طرح الفيلم في موسم عيد الفطر لكن تأجل عرضه لموسم عيد الأضحى.

شهد موسم عيد الأضحى 2019 السينمائي منافسة شرسة بين 5 أفلام تدور أحداثها في إطار الأكشن والغموض والكوميديا، وجاءت أبرز ايرادات افلام عيد الاضحي حتى الآن كما يلي: