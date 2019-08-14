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تعليم

رئيس جامعة الأقصر: الشباب هم قاطرة مستقبل مصر

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 11:01 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد رئيس جامعة الأقصر الدكتور بدوى شحات، أن شباب مصر هم القاطرة التي تنطلق بها مصر نحو التقدم والرقى، لافتًا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للشباب وإيمان القيادة السياسية بأهمية الاستماع لوجهات النظر المختلفة للشباب من خلال منتديات ومؤتمرات الشباب.

وقال رئيس جامعة الأقصر - في بيان صحفي اليوم الأربعاء، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشباب - إن أغلب فرص العمل في المشروعات القومية العملاقة تكون موجهة للشباب بالمحافظات المختلفة، مما ينعكس على قدرة هؤلاء الشباب على بناء أسرة قوية، مضيفًا: "الرسالة التي أوجهها إلى شباب مصر هي أنتم درة تاج مصرنا العظيمة ولذلك فنحن ننتظر منكم بذل الغالي والنفيس للارتقاء والتقدم لبلدنا".

ولفت إلى أن من القرارات المهمة التي اتخذتها الدولة قرار إنشاء جامعة الأقصر إيذانًا بانطلاق طاقات شباب الأقصر لتنمية هذه المحافظة العريقة ووضعها في المكانة العالمية المرموقة التي تستحقها.

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