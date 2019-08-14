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حوادث

بالأسماء.. إصابة 5 من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة على طريق مطروح - الإسكندرية

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 09:36 م
صدى البلد
ايمن محمود
أصيب 5  أشخاص من أسرة واحدة بإصابات متنوعة فى حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح إسكندرية الساحلي امام قرية رأس الحكمة.

وأكد الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح انه تم نقل ضحايا الحادث لمستشفى النجيلة لتلقي الاسعافات. 

وأضاف ان الحادث أسفر عن اصابة 5 أشخاص جميعهم من محافظة الاسكندرية وهم نهال عبد المنعم محمود 38سنه تعاني كسرا بالجمجمة ونزيف بالمخ وسحجات متفرقة بالجسم والوجه وآية خيري كمال 12سنة تعاني كدمات متفرقة بالجسم وولاء خيري كمال
10سنوات جروح متفرقة باليد اليسري واميرة خيري كمال 4 سنوات تعاني كدمات متفرقة بالوجه ورقية خيري كمال سنتان تعاني كدمات متفرقة بالوجه.

تم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.

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