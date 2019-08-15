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تعليم

8 خصائص تعرفك على مميزات تطبيق ادرس في مصر وكيفية التعامل معه

الخميس 15/أغسطس/2019 - 12:01 ص
وزارة التعليم العالى
وزارة التعليم العالى
نهلة الشربيني
أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أمس، الأربعاء، بدء التشغيل التجريبي لتطبيق "ادرس فى مصر" على الهاتف الذكي، لذا نوضح لكم خلال النقاط التالية أبرز مميزات وأهداف التطبيق للتعرف علي كيفية التعامل معه :

1- يتضمن بيانات كافة مؤسسات التعليم العالي في مصر المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي.

ويأتى ذلك فى ظل التوجه نحو تقديم خدمة تعليمية متميزة تدعم التواصل بين أطراف العملية التعليمية وخاصة في المرحلة الانتقالية من المرحلة الثانوية إلى التعليم الجامعي العالي.

2- يهدف التطبيق إلى تقديم جميع المعلومات للطالب وولي الأمر، وأى طالب للخدمة من خلال تطبيق بسيط وسهل الاستخدام على الهاتف المحمول.


3- يساعد الطلبة وأولياء الأمور فى معرفة الجهات التعليمية والتخصصات التى يمكن الالتحاق بها وبيانات التواصل معها، بالإضافة إلى بعض المعلومات الأخرى.

3- إطلاق هذا التطبيق يأتي ضمن سعى الدولة والوزارة نحو التحول الرقمى، واستخدام التكنولوجيات الحديثة في تقديم الخدمات المختلفة.

4- التطبيق يسهم بشكل مباشر فى محاربة الكيانات الوهمية التى تدعى تابعيتها لوزارة التعليم العالي.

5- التطبيق يساعد أيضًا الطلبة الوافدين والراغبين فى الدراسة بمصر من جميع أنحاء العالم في التعرف على المؤسسات التعليمية في مصر، كما يوضح مجالات التخصصات المختلفة والبرامج المميزة المتاحة في مرحلة التعليم الجامعي.

6- يتسم بسهولة الاستخدام، ويعمل النظام على نظامي أندرويد و آيفون، كما أنه ثنائي اللغة (عربي/ إنجليزي)، وكذلك يتم استضافة التطبيقات على السحابة الإلكترونية Cloud.

7- يمكن البحث من خلاله بسهولة وباستخدام محددات بحث مختلفة، فضلًا عن الارتباط مع نظام التنسيق بمراحله المختلفة، وكذلك الارتباط مع بوابة الوافدين، ونظام التقديم والقبول بالجامعات الخاصة.

8- يضم العديد من الصور والفيديوهات التوضيحية لشرح عمليات التسجيل والقبول وخطوات التنسيق.

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