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برلمان

يطبق على فترة انتقالية.. برلماني يقترح تقديم قانون متكامل بشأن الإيجار القديم

الخميس 15/أغسطس/2019 - 07:45 ص
قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم
أسامة علي
قال النائب محمد بدراوى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن مشكلة الإيجار القديم مشكلة تحتاج إلى حل جذري بما يشمل الوحدات السكنية والوحدات غير السكنية، لأنها قائمة من أكثر من 60 عاما.

وناشد النائب محمد بدراوى خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، الحكومة تقديم مشروع قانون متكامل يشمل الوحدات السكنية وغير السكنية والفئات التى يطبق عليها القانون سواء اعتبارية أو عامة ويضع حلولا عادلة ومرضية بالنسبة إلى المالك والمستأجر.

وتابع النائب محمد بدراوى أن هناك ممتلكات كبيرة أصحابها لا يستفيدون منها، وهناك مستأجرون حالتهم الاجتماعية تتطلب المراعاة، وهناك شقق يطبق عليها قانون الإيجار القديم مغلقة، لذلك يجب مواجهة الأمر بقانون شامل للجميع يطبق على فترات انتقالية.

وأوضح النائب محمد بدراوى أنه بالنسبة إلى مستأجري الوحدات السكنية يمكن للحكومة عن طريق أكثر من إجراء مثل إنشاء صندوق أو تعويضات أن تعالج الآثار الاجتماعية التي تقع عليهم حال تطبيق قانون جديد.

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