الرجل التلفزيون.. شاهد تصرف غريب لشخص أمام المنازل

أثارت قصة شخص يرتدي تلفازًا عملاقًا في رأسه دهشة في نفوس سكان أحد أحياء ولاية فيرجينيا الأمريكية، حيث من الواضح أنه أراد جلب الفرح للعالم في شكل أجهزة تلفزيون غير مرغوب فيها يضعها أمام أبواب المنازل، مما دفع الشرطة إلى قضاء يوم كامل في نقل تلك الأشياء القديمة بعيدًا عن المنازل.





وتحدثت شبكة WTVR-TV للسكان بحسب موقع "ذا فيرج" التقني، عن أن أكثر من 50 شخصًا تم وضع التلفازات القديمة أمام منازلهم من نفس الشخص المجهول «الرجل التلفاز»، وقد رصدته كاميرات المنازل وهو يضعها ويذهب بعيدًا، رغم علمه بوجود الكاميرات لكن لا أحد يعلم غايته.





يقول أحد السكان "يبدو أن هذا الرجل يحاول القيام بدور سانتا لكن في شكل تلفزيون"، وقد قام رجال الشرطة بملء وسحب شاحنة مليئة بالتلفزيونات القديمة من الحي.





يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها شخص بتجسيد دور الرجل التلفزيون سانتا كلوز، فقد "حدث الشيء نفسه في حي مختلف خلال أغسطس الماضي" وفقًا لتقارير شبكة WTVR- TV.



