بطيء جدا.. ترامب يكرر انتقاداته لمجلس الاحتياطي

كرر الرئيس دونالد ترامب اليوم الأربعاء انتقاداته لمجلس الاحتياطي الاتحادي قائلا إنه بطيء في تغيير سياسته النقدية وحثه على التحرك بسرعة أكبر بعد أن خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة القصيرة الأجل ربع نقطة مئوية الشهر الماضي.



وفي تغريدة على تويتر، قال ترامب إن مجلس الاحتياطي الاتحادي "تحرك بمنتهى السرعة" عندما رفع أسعار الفائدة في السابق، لكنه الآن "متأخر جدا جدا" في خفض الفائدة.



وفي وقت سابق هذا الشهر، حث ترامب البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة.