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حوادث

إصابة 6 أشخاص في حادثين متفرقين بطريق مطروح إسكندرية الساحلي

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 09:42 م
صدى البلد
ايمن محمود
أصيب 6 اشخاص بإصابات متنوعة اثر وقوع حادثين منفصلين بطريق مطروح إسكندرية الساحلي.

وأكد الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح ان الحادث الاول وقع بالكيلو 185 طريق مطروح الإسكندرية الساحلي وتم نقل ضحايا الحادث لمستشفي الحمام المركزي .

وأضاف أن الحاث اسفر عن اصابة كل من وائل سعد عبد السلام قناوي 75 سنة القاهرة يعاني كدمات وسحجات متعددة بالجسم جرح بالوجه وكدمة بالصدر، عبد الرحمن وائل سعد عبد السلام 17 سنة القاهرة يعاني جروح بالوجه وكدمات وسحجات بالجسم ، ومحمد حسين جودة محمد 23 القاهرة كدمات وسحجات متعددة بالجسم.

وأوضح انه دخل مستشفى رأس الحكمة 3 مصابين نتيجة اصطدام سيارتين امام كشك عميرة وهم عمرو محمد ثابت 17سنة القاهره يعاني من جرح قطعي بالساق اليسري وكدمات باليد اليسري، خالد محمد عبد الرحيم 43سنة القاهرة يعاني سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، نورهان صبري عبد المنعم 20سنة القاهرة اشتباه خلع بالكتف وكدمات بالصدر والظهر.

تم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.

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