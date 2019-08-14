ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

احتجاجات في كوريا الجنوبية أمام سفارة اليابان بسبب ذكرى نساء المتعة .. فيديو

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 09:29 م
احتجاجات في كوريا
احتجاجات في كوريا الجنوبية
عمرو ممدوح
شهدت سفارة اليابان، في مدينة سول عاصمة كوريا الجنوبية احتجاج الآلاف من الكوريين الجنوبيين، وذلك بسبب حلول ذكرى يوم "نساء المتعة".

ودشن مسؤولو مدينة سول، نصبًا تذكاريًا جديدا، والذي عرضته شبكة يورو نيوز الإخبارية الأوروبية، لذكرى مَن كان يطلق عليهن لقب "نساء المتعة" أو "نساء الراحة" في القرن الماضي، خلال الحرب، أثناء احتلال اليابان لكوريا الجنوبية.

وتحل ذكرى إجبار النساء لخدمة الجيش الياباني وقت الحرب، وسط تجدد التوترات بشأن خلافات سياسية واقتصادية تعود إلى فترة احتلال اليابان العسكري لشبه الجزيرة الكورية من 1910 إلى 1945.

وقال تشوي كيون كي أحد منظمي الاحتجاج أمام السفارة، إن عدد المحتجين وصل إلى قرابة 20 ألفا، ولم تؤكد الشرطة تقديرات المنظمين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستشار الأمن القومي الأمريكي يجتمع مع مسئولين من كوريا الجنوبية

بعد التهديد بإحراق معرض دولي.. سحب تمثال فتاة السلام في اليابان

اليابان تحذر من السفر إلى كوريا الجنوبية وسط توتر العلاقات الثنائية

نساء المتعة.. رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بحملة دولية لنشر الوعي بالقضية

ترشيحاتنا

ارتفع قرشين.. سعر الدولار والعملات الأجنبية الأربعاء 14 - 8 - 2019

طلاب الثانوية العامة.. اختر كليتك فى تنسيق المرحلة الثالثة 2019 علمي رياضة

ذاكر نايك يثير الجدل فى ماليزيا.. ومطالبات بطرده.. اعرف السبب

البابا تواضروس: محضر الله له هيبته

أسطورة إنجلترا جاري نيفيل يكشف اقتراب رحيل محمد صلاح عن ليفربول

المقترح ينتظر الموافقة.. 43 مليون وحدة تستفيد من تطبيق قانون الايجار القديم.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

265 ألف زائر لحديقة الحيوان خلال أيام عيد الاضحى .. صور

العيد فى سانت كاترين.. ذبح الضأن وفراشيح باللحمة وقعدة فى الوادى المقدس طوى

لا تصدق عمرها ووزنها ..هالى بيرى وسر رشاقتها وأجمل فساتينها..شاهد