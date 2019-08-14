احتجاجات في كوريا الجنوبية أمام سفارة اليابان بسبب ذكرى نساء المتعة .. فيديو

شهدت سفارة اليابان، في مدينة سول عاصمة كوريا الجنوبية احتجاج الآلاف من الكوريين الجنوبيين، وذلك بسبب حلول ذكرى يوم "نساء المتعة".



ودشن مسؤولو مدينة سول، نصبًا تذكاريًا جديدا، والذي عرضته شبكة يورو نيوز الإخبارية الأوروبية، لذكرى مَن كان يطلق عليهن لقب "نساء المتعة" أو "نساء الراحة" في القرن الماضي، خلال الحرب، أثناء احتلال اليابان لكوريا الجنوبية.



وتحل ذكرى إجبار النساء لخدمة الجيش الياباني وقت الحرب، وسط تجدد التوترات بشأن خلافات سياسية واقتصادية تعود إلى فترة احتلال اليابان العسكري لشبه الجزيرة الكورية من 1910 إلى 1945.



وقال تشوي كيون كي أحد منظمي الاحتجاج أمام السفارة، إن عدد المحتجين وصل إلى قرابة 20 ألفا، ولم تؤكد الشرطة تقديرات المنظمين.