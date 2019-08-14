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اقتصاد

بسبب الصين وأمريكا.. تراجع اسعار النفط اليوم الأربعاء

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 11:30 م
النفط
النفط
رويترز
انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء بفعل بيانات اقتصادية صينية جاءت مخيبة للتوقعات وارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية، مما محا بعض المكاسب القوية التى حققها الخام فى الجلسة السابقة بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها سترجئ فرض رسوم جمركية على بعض المنتجات الصينية مما تسبب فى انحسار التوترات التجارية.

وتراجع خام برنت 0.8 % إلى 60.84 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع 4.7 % أمس الثلاثاء مسجلاً أكبر مكسب بالنسبة المئوية منذ ديسمبر، وهبط النفط الأمريكى 1.1 % إلى 56.48 دولار للبرميل، بعد أن زاد 4% فى الجلسة السابقة، وهو أكبر ارتفاع فيما يزيد على شهر.

وأعلنت الصين عن مجموعة من البيانات الضعيفة غير المتوقعة لشهر يوليو، بما فى ذلك انخفاض مفاجئ فى نمو الناتج الصناعى لأدنى مستوى فى أكثر من 17 عاما، مما يبرز اتساع نقاط الضعف الاقتصادية مع تصاعد حدة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

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