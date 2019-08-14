بسبب الصين وأمريكا.. تراجع اسعار النفط اليوم الأربعاء

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء بفعل بيانات اقتصادية صينية جاءت مخيبة للتوقعات وارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية، مما محا بعض المكاسب القوية التى حققها الخام فى الجلسة السابقة بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها سترجئ فرض رسوم جمركية على بعض المنتجات الصينية مما تسبب فى انحسار التوترات التجارية.





وتراجع خام برنت 0.8 % إلى 60.84 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع 4.7 % أمس الثلاثاء مسجلاً أكبر مكسب بالنسبة المئوية منذ ديسمبر، وهبط النفط الأمريكى 1.1 % إلى 56.48 دولار للبرميل، بعد أن زاد 4% فى الجلسة السابقة، وهو أكبر ارتفاع فيما يزيد على شهر.



