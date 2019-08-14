وكيل صحة القليوبية يتفقد المستشفيات أثناء عطلة عيد الاضحى

تفقد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية مستشفيات المحافظة للاطمئنان على سير العمل وتنفيذ خطة الطوارئ القصوى أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.



وأكد الطباخ فى بيان أنه تم المرور علي كل من مستشفى أبو المنجا المركزى، مستشفى القناطر المركزى، مستشفى طوخ المركزى، ومستشفى حميات طوخ، وتم تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والعنايات المركزة وحضانات الأطفال المبتسرين بالإضافة إلى الأقسام الداخلية للمرضى.



واضاف أنه تم مراجعة مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في الدولاب الداخلي والطوارئ بما يكفي مدة الإجازة، كذلك تواجد الأطقم الطبية وجميع العاملين بالنوبتجيات، كما تم تقديم تهانى عيد الأضحى المبارك لجميع المرضى والعاملين، متمنيًا الشفاء العاجل للجميع