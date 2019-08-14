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أخبار العالم

العاصفة كروسا تضرب غربي اليابان وتشل حركة النقل

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 09:58 م
أ ش أ
حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من انهيارات أرضية غربي البلاد غدا الخميس جراء العاصفة كروسا.

وقالت الهيئة إن قطاعا عريضا من الساحل الياباني على المحيط الهادي معرض لأمطار قياسية وفيضانات، حسبما نقلت وكالة (كيودو) للأنباء ، وقلصت السلطات تشغيل خطوط جوية وسكك حديدية في مناطق قريبة من مسار العاصفة كروسا، مما يحتمل أن يعطل حركة ملايين المسافرين العائدين إلى المدن الرئيسية بعد قضاء إجازاتهم.

وشقت العاصفة كروسا طريقها شمالا صوب الجنوب الغربي للبلاد، محملة برياح سرعتها 108 كيلومترات، بحسب هيئة الأرصاد.
وقتلت الأمطار والفيضانات أكثر من مئتي شخص العام الماضي غربي اليابان.

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