"أليس في بلاد العجائب" ينافس على جوائز الطفل بالمهرجان القومي للمسرح



والمسرحية مأخوذة عن الرواية الشهيرة للكاتب الإنجليزي لويس كارول عن رحلة "أليس" تلك فتاة التي سقطت في جحر أرنب، فوجدت نفسها في عالم خيالي تسكنه مخلوقات غريبة، وبسبب فضولها المستمر تقع في العديد من المشاكل.



والعرض من بطولة الفنانة مروة عبد المنعم، ومن تأليف وإخراج محسن رزق، وديكور حازم شبل، ومن إنتاج فرقة تحت 18 التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بقيادة المخرج عادل عبده رئيس البيت.

يستضيف مسرح البالون بالعجوزة العرض المسرحي الاستعراضي "أليس في بلاد العجائب" يومي 18 و19 أغسطس الجاري، وذلك ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، التي تقام في الفترة من 17 أغسطس حتى 30 أغسطس الجاري برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز.وينافس العرض في المسابقة الثالثة "مسابقة الأطفال"، التي استحدثها المهرجان هذا العام لتشجيع الطفل على العمل المسرحي،العرض يعد المشاركة الثانية للمؤلف والمخرج المسرحي محسن رزق بالمهرجان القومي للمسرح حيث حصل عرضه المسرحي"سنو وايت"على أفضل عرض مسرحي بالدورة الماضية.وكان عرض "أليس في بلاد العجائب" حقق على مدار ليالي عرضه أعلى الإيرادات في المسرح، وصلت إلى 2 مليون و525 ألف جنيه في 105 ليال فقط كما أعلن مخرجها.