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محافظات

افتتاح مدارس ومشروعات جديدة في احتفالات العيد القومي بالقليوبية

الخميس 15/أغسطس/2019 - 03:02 ص
محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
إبراهيم الهوارى
أعلن محافظ القليوبية الدكتور علاء عبدالحليم، تشكيل لجنة لإعداد برنامج متكامل للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، لافتا إلى أنه سيتم تخصيص أسبوع كامل للاحتفالات ويشمل حفلات وفعاليات وافتتاحات ومسابقات بهذه المناسبة.

وأضاف محافظ القليوبية أن الاحتفال بالعيد القومى سيكون لمدة أسبوع يبدأ من يوم 30 أغسطس حتى الثالث من سبتمبر المقبل، حيث تنظم مديرية الشباب والرياضة مسيرة شبابية تبدأ من استاد مدينة بنها تضم فرقة موسيقى نحاسية، وحملة إعلام المشاركين ويشارك فيها (مجموعة الكشافة - شباب الجامعة - طلبة المدارس - الشرطة).

وكشف محافظ القليوبية عن وجود سيارات الزهور وسيارات الحماية المدنية إضافة إلى انطلاق اختراق الضاحية من أمام المحافظة، يليها دورى المصالح الحكومية بالصالة المغطاة باستاد بنها الرياضي. 

وأوضح محافظ القليوبية أنه من المقرر أن يتم افتتاح المرحلة الأولى من أعمال الممشى المقام على نهر النيل بمدينة بنها، والذى يبلغ طولها 400 متر، إلى جانب عدد من مشروعات المياه والصرف الصحى ومدارس جديدة بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

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