أبرزها اختبار مخدرات وعدم الزواج.. 15 شرطا للإقامة في المدينة الجامعية بعين شمس

تفتح المدينة الجامعية بجامعة عين شمس باب التقديم للمرحلة الثانية يوم 22 سبتمبر المقبل لقبول طلبات التقديم للسكن بالمدينة الجامعية.





ويحق لجامعة عين شمس قبول أو رفض طلب الإقامة في مدنها الجامعية، وفقا لقدرتها الاستيعابية وأولويات القبول بها وطبقًا لأنظمتها الداخلية ولائحتها المعمول بها.





ويتم التنسيق على أساس النسبة المئوية للمجموع والأخذ في الاعتبار المسافة بين محافظة القاهرة وعاصمة محافظة إقامة الطالب/ة كعامل تفضيلي مع تحديد عدد أماكن لكل كلية بناءً على إحصائيات الأعوام السابقة.





وينشر "صدى البلد" شروط الإقامة بالمدن الجامعية للعام الجامعى 2019 /2020 كما يلي :





1. أن يكون الطالب/ة من غير سكان القاهرة الكبرى، علما بأن مراكز "طوخ – كفر شكر – بنها – شبين القناطر" بمحافظة القليوبية، و"الصف – أطفيح – الحوامدية – العياط – البدرشين – منشأة القناطر – الواحات" بمحافظة الجيزة، خارج نطاق القاهرة الكبرى.





2. أن يكون الطالب/ة حاصل على الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبرى.





3. يكون الطالب/ة مقيد نظامى بأقسام الليسانس أو البكالوريوس مع تقديم شهادة تفيد النجاح والتقدير والنسبة المئوية لمجموع درجات الطالب.





4. ألا يكون صدر ضد الطالب/ة عقوبة من إحدى العقوبات التأديبية والمنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتعديلاتها أو لائحة المدن الجامعية.





5. ألا تكون على الطالب/ة مستحقات مالية للمدن الجامعية.





6. أن تكون الطالبة غير متزوجة ولم يسبق لها الزواج مع تقديم شهادة إدارية بذلك.





7. تقديم صورة من بطاقة الرقم القومى للطالب/ة وولى الأمر والضامن على أن يكون تاريخ إصدار هذه البطاقات من عام سابق ويمكن الاستعاضة عن الضامن بسداد 350 جنيها كبديل للضامن تسترد فى حالة عدم وجود تلفيات.





8. اجتياز الكشف الطبى وإجراء التحاليل الطبية المطلوبة ومنها تحليل المخدرات

سيتم إجراء تحليل المخدرات للطلبة والطالبات المقبولين كشرط القبول، حيث أن اجتياز تحليل المخدرات شرط القبول للسكن بالمدن الجامعية، وفى حالة كانت نتيجة تحليل "البول" إيجابية سيتم تحويل الطالب لمركز السموم لإجراء تحليل دم ولو تأكدت إيجابية النتيجة يحرم

الطالب من السكن فى المدينة حتى يتعافى، وستقدم الجامعة الدعم الطبى للطلاب الراغبين فى العلاج.





9. يقبل الطلاب الذين كانوا مقيمين في العام السابق والمنقولين الى الفرقة الاعلى وتنطبق عليهم شروط الاقامة السابقة، والا يكون قد تم اخلاؤه اداريا العام السابق (بحد اقصى مرة واحدة) الا بعذر قهري تقبله السُلطات المختصة. أما من تم قبوله في عام مضى استثناء لظروف

اجتماعية او لضرورة ملحة فإن استمرار اقامتهم يرتبط بإعادة الدراسة لكل حالة منفردة.





10. يتم قبول الطلاب على حسب الاعداد المخصصة لكل فرقة في كل كلية طبقا لاحصائيات الاشغال الفعلي في الاعوام السابقة.





11. يتم التنسيق بين طلاب الدفعة الواحدة على اساس النسبة المئوية لمجموع درجات الطالب مضافا اليه الميزة التفضيلية على حسب بعد عاصمة المحافظة التي يقيم بها الطالب/ة عن محافظة القاهرة.





12. لا يتم قبول طلاب البرامج المتميزة بنظام الساعات المعتمدة بكليات (الطب - طب الاسنان - الصيدلة - الهندسة - الحاسبات والمعلومات – العلوم - الالسن – التجارة - الزراعة) للسكن بالمدينة الجامعية في الحجرات العادية ويمكن النظر في تسكينهم في الحجرات المميزة

(الفندقية) في حالة وجود أماكن بها وطبقا لاولوية الحجز.





13. لا يتم تسكين اي طالب/ة وافد (على منحة أو على نفقته الشخصية) بصفة مؤقتة إلا بعد استيفاء جميع الاوراق والبيانات الخاصة بهم.





14. في حالة توافر أماكن وبعد استيعاب الاولويات بعد موافقة السُلطات المختصة يمكن النظر في قبول بعض الفئات للاقامة بالمدن الجامعية مع تطبيق اللائحة المالية:

أ‌. الطلاب المنقولين للفرق الاعلى بتقدير عام مقبول.

ب‌. الشهادات المعادلة وابناء المعارين.

ت‌. الهيئة المعاونة بكليات الجامعة.

ث‌. الطلاب الوافدين على منح أو على نفقتهم الشخصية.

ج‌. طلاب البرامج العادية بنظام الساعات المعتمدة والحاصلين على GPA من 2 الى 2.6 أو وفقا للائحة الداخلية للكلية.



