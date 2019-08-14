الجيش التشادي يعلن مصرع 6 أشخاص في تفجير انتحاري غرب البلاد

أعلن متحدث باسم الجيش التشادي مصرع 6 أشخاص في تفجير انتحاري وقع اليوم غرب البلاد.



وذكر راديو "صوت أمريكا"، في نشرته باللغة الإنجليزية، أن انتحارية فجرت نفسها باستخدام حزام ناسف بالقرب من منزل أحد زعماء القبائل ، مما أدي إلى مصرع خمسة أشخاص من بينهم أحد الجنود.



وأشار "صوت أمريكا" إلى وقوع خمسة جرحى خلال هذا التفجير الذي لم تعلن أية جهة مسئوليتها عنه فيما يتردد أنه يحمل بصمات حركة "بوكو حرام" المتطرفة التي قامت، بداية من العام الماضي، بنحو 10 هجمات عبر الحدود التشادية استهدفت في الأغلب مواقع قوات الجيش.