إزالة 210 حالات تعد خلال العيد في البحيرة ..صور

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى أيام العمل الرسمية والإجازات، ومنها يوما السبت والجمعة من كل أسبوع على مدار 24 ساعة؛ لمنع استغلال بعض المخالفين خاصة خلال فترة الإجازات الرسمية والقيام بأعمال مخالفة للقانون والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.





وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة التصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم تأكيدًا لهيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة.





نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز (إيتاي البارود - شبراخيت - حوش عيسى - وادي النطرون - الرحمانية - دمنهور - كفر الدوار- أبوحمص - بدر - الدلنجات - رشيد - أبو المطامير- المحمودية ) بمحافظة البحيرة عدة حملات مكبرة فى اليوم الرابع والاخير لعيد الاضحى المبارك إزالة مكبرة بالتنسيق مع الإدارات الزراعية وجهاز حماية الأراضي والري وبتأمين بقوة من الشرطة.





أسفرت الحملات عن إزالة (51) حالة تعدٍ مخالفة على مساحة 1014 مترًا تابعة لهيئة الرى بنطاق الوحدة المحلية لقرية عزب حوش عيسى على ترعة زويل كما تم إزالة ( 11) حالة مخالفة بمساحة 605 أمتار تابعة لهيئة الصرف والري بنطاق حوش عيس، إزالة 5 حالات بمساحة 487 مترًا بمركز ومدينة الرحمانية.





وتمكنت الحملة من إيقاف أعمال بناءً مخالف على أرض زراعية علي مساحة 100 متر بقرية سنهور بمركز ومدينة دمنهور وإزالة 25 حالة تعدٍ وبناء مخالف علي أملاك الدولة بمساحة 976 مترًا بقرى كفر مساعد وصفط الحرية بمركز ومدينة إيتاي البارود إضافة إلى إزالة 20 حالة تعدٍ على الأرض أملاك الدولة وأملاك الأوقاف والطرق بمساحة 919 مترًا بناحية لقانة ومحلة فرنوى بشبراخيت.





وتم خلال الحملة تنفيذ 3 قرارات تعدٍ علي المصرف حيث تم ردم المصرف بالتعدى بمساحة 1759م وإعادة فتح المصرف مرة أخرى بمركز ومدينة بدر، و 12 حالة إزالة لتعديات بقرية الساحل بمركز ومدينة رشيد وتنفيذ 3 قرارات إزالة لحالات تعدي على الأرض الزراعية بمساحة إجمالية 8575 م بمركز ومدينة أبو المطامير.





كما تمت إزالة 5 حالات تعدٍ على أملاك الدولة وهندسة صرف جنوب البحيرة بنطاق قرية المؤسسة بالدلنجات بمساحة 2670م2 عبارة عن مساحات زراعية إضافة إلى إزالة 10 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 395 م2 عبارة عن مبانٍ من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية، وإزالة 13 حالة تعدٍ على الرقعة الزراعية وأملاك الصرف بنطاق مركز كفر الدوار بمساحة إجمالية 371 مترًا كما تم إزالة 12 حالة تعدٍ على أملاك الصرف بقرية سيدي غازي بمساحة 171 مترًا، وكذلك حالة تعدٍ على الزراعة بمساحة 200 متر بنطاق قرية بولين.



