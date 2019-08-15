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أبو زيد: وحدة تنسيق المشروعات الدولية تزيد السيولة الدولارية بمصر

الخميس 15/أغسطس/2019 - 05:26 ص
رئيس اللجنة الاقتصادية
رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية
أسامة علي
قال رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية الدكتور مصطفى أبو زيد، إن تفعيل وحدة تنسيق المشروعات الدولية بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مهم للغاية، والهدف منها الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة داخل مصر بالنسبة إلى المصريين العاملين بالخارج.

وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تحويلات المصريين بالخارج وصلت 26 مليار دولار ونصف سنويًا، وبالتالى التنسيق بين هذه الوحدة والفرص الاستثمارية المتاحة بالوزارات ثم إمداد السفارات ورؤساء الجاليات المصرية بالخارج بها سيكون لها مردود إيجابى فى إقامة مشروعات مربحة تمول بالعملة الصعبة بدون فوائد مقدمة من الدولة.

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية، أن تفعيل عمل الوحدة بالشكل المطلوبة يساهم فى زيادة السيولة الدولارية داخل الدولة.

في ضوء قيام وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالعمل على تفعيل الاتفاقية الموقعة مع المنظمة الدولية للهجرة في أبريل ٢٠١٩، والخاصة بإنشاء وحدة تنسيق المشروعات، عقدت الوزارة عددًا من المقابلات الشخصية مع مجموعة من الخبراء والموظفين المحليين ذوي الخبرة في مجالات التعاون الدولي وإدارة المشروعات الدولية.

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