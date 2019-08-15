فتح باب التقديم في المدينة الجامعية بـ عين شمس.. 22 سبتمبر

تفتح المدينة الجامعية بجامعة عين شمس باب التقديم للمرحلة الثانية يوم 22 سبتمبر المقبل لقبول طلبات التقديم للسكن بالمدينة الجامعية.









وأكدت جامعة عين شمس أن التقدم إلكترونيا على الموقع الإلكترونى للطلبة والطالبات القدامى والمستجدين) للعام الجامعى 2019 / 2020.





وأشارت جامعة عين شمس إلى أنه فى حالة عدم تقديم طلب الالتحاق بالمدن الجامعية إلكترونيًا من خلال الموقع، لن يتم النظر فى طلب تقدمكم للسكن بالمدن، موضحة أنه بعد إعلان نتيجة الطلاب المقبولين سوف يتم طلب ما يثب صحة جميع البيانات عند تقديم الأوراق بالمدن الجامعية وفي حالة ثبوت عدم صحة لأحدها يسقط حق الطالب فى التقدم مع اتخاذ الاجراءات القانونية.









وكانت جامعة عين شمس أعطت حق القبول أو الرفض لطلب الإقامة في مدنها الجامعية، وفقا لقدرتها الاستيعابية وأولويات القبول بها وطبقًا لأنظمتها الداخلية ولائحتها المعمول بها.



