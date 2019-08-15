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تعليم

فتح باب التقديم في المدينة الجامعية بـ عين شمس.. 22 سبتمبر

الخميس 15/أغسطس/2019 - 05:59 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
ياسمين سامي
تفتح المدينة الجامعية بجامعة عين شمس باب التقديم للمرحلة الثانية يوم 22 سبتمبر المقبل لقبول طلبات التقديم للسكن بالمدينة الجامعية.


وأكدت جامعة عين شمس أن التقدم إلكترونيا على الموقع الإلكترونى للطلبة والطالبات القدامى والمستجدين) للعام الجامعى 2019 / 2020.

وأشارت جامعة عين شمس إلى أنه فى حالة عدم تقديم طلب الالتحاق بالمدن الجامعية إلكترونيًا من خلال الموقع، لن يتم النظر فى طلب تقدمكم للسكن بالمدن، موضحة أنه بعد إعلان نتيجة الطلاب المقبولين سوف يتم طلب ما يثب صحة جميع البيانات عند تقديم الأوراق بالمدن الجامعية وفي حالة ثبوت عدم صحة لأحدها يسقط حق الطالب فى التقدم مع اتخاذ الاجراءات القانونية.


وكانت جامعة عين شمس أعطت حق القبول أو الرفض لطلب الإقامة في مدنها الجامعية، وفقا لقدرتها الاستيعابية وأولويات القبول بها وطبقًا لأنظمتها الداخلية ولائحتها المعمول بها.

ويتم التنسيق على أساس النسبة المئوية للمجموع والأخذ في الاعتبار المسافة بين محافظة القاهرة وعاصمة محافظة إقامة الطالب/ة كعامل تفضيلي مع تحديد عدد أماكن لكل كلية بناءًا على إحصائيات الأعوام السابقة.

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