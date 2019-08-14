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منوعات

يحدث في أوكرانيا.. مسابقة خاصة لملكة جمال الماعز

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 10:59 م
متسابقين مع حيواناتهم
متسابقين مع حيواناتهم
محمد علي
أجرت قرية في أوكرانيا مسابقة فريدة من نوعها، للتنافس بين الجميلات، اللاتي لم يكن من النساء، بل من الحيوانات من الماعز تحديدًا، وفق ما ذكرت صحف أوكرانية، نقلت عنها شبكة يورو نيوز الاوروبية.

وأقامت قرية كوزوفا مسابقة ملكة جمال الماعز، وذلك تقديرًا منهم لحيواناتهم الأليفة التي يقومن على تربيتها بشكل فريد.

وفي المسابقة، تتزين الخراف والماعز بصنوف من الزينة غير المصدقة، حتى إن الأهالي يزينون الماعز بفساتين وقمصان وزهور توضع على رءوسها.

لكن أغرب شئ كان في مسابقة هذا العام، ظهور ماعز وقد ارتدت زي عروسة جميلة.

ويعد هذا العام، هو العام الرابع للمسابقة، وتنال الماعز المتوجة بلقب ملكة جمال الماعز تاجا من الزهور، وينال صاحبها هدية تقدر بأقل من 100 دولار.

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