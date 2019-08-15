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برلمان

برلماني: يكشف فائدة عودة عروض أوبرا عايدة لمعبد حتشبسوت

الخميس 15/أغسطس/2019 - 02:39 ص
عودة عروض أوبرا عايدة
عودة عروض أوبرا عايدة لمعبد حتشبسوت
أسامة علي
قال عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، النائب حسنى حافظ، إن عودة عروض أوبرا عايدة لمعبد حتشبسوت بالأقصر، يساهم بصورة كبيرة فى دعم حركة السياحة بمصر والأقصر بصورة كبيرة خلال الموسم الجديد.

وأوضح عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن عودة أوبرا عايدة للأقصر حدث عالمي كبير ويحضره الآلاف من الدول العالم، وله دلالات ونتائج مهمة، وتتمثل فى تعافى قطاع السياحة بشكل كبير، وعودة الأمن والاستقرار بالدولة، إضافة إلى مستويات الأمان والخدمات العالمية التى وصلت إلى المطارات.

وتابع عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، النتائج تتمثل فى زيادة الرواج السياحى لمصر خارجيًا، حيث إن كل سائح يحضر الحفل سيقدم دعاية خارجية للسياحية فى نطاق دوائر معارفه، وتوجيه رسائل تكذب الرسائل الخارجية المضادة للدولة وتقودها كيانات مشبوهة.

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