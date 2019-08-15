برلماني: يكشف فائدة عودة عروض أوبرا عايدة لمعبد حتشبسوت

قال عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، النائب حسنى حافظ، إن عودة عروض أوبرا عايدة لمعبد حتشبسوت بالأقصر، يساهم بصورة كبيرة فى دعم حركة السياحة بمصر والأقصر بصورة كبيرة خلال الموسم الجديد.





وأوضح عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن عودة أوبرا عايدة للأقصر حدث عالمي كبير ويحضره الآلاف من الدول العالم، وله دلالات ونتائج مهمة، وتتمثل فى تعافى قطاع السياحة بشكل كبير، وعودة الأمن والاستقرار بالدولة، إضافة إلى مستويات الأمان والخدمات العالمية التى وصلت إلى المطارات.



