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حوادث

السيطرة على حريق شقة سكنية بشارع الحلو بطنطا دون خسائر

الخميس 15/أغسطس/2019 - 01:00 ص
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق شقة
احمد على
تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية اليوم من السيطرة على حريق نشب داخل إحدى الشقق السكنية بشارع الحلو بجوار مدرسة قاسم امين بمدينة طنطا، وإتلاف جميع محتويات الشقة دون وقوع إصابات.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مدير الحماية المدنية بالغربية، يفيد باندلاع حريق بإحدى الشقق السكنية بمنطقة شارع الحلو بمدينة طنطا.

كما تم الدفع بسيارتى إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وأمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية للتحقيق.

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