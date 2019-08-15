بعد 22 عاما انقطاعا.. أوبرا عايدة بحتشبسوت.. سياحة البرلمان: دفعة مهمة لتنشيط القطاع.. وجذب لفئة جديدة للسائحين.. محمد عبده: حدث يحضره محبو الموسيقى من جميع الدول

برلمانيون عن عودة أوبرا عايدة للأقصر

عمرو صدقى: دفعة مهمة للاقتصاد وجذب نوعيه مختلف من السائحين محمد عبده: حدث يحضره محبى الموسيقى من كافة الدول حسنى حافظ: ترويج مهم للسياحة خارجيا









أعلنت الدكتورة نيفين واصف المدير التنفيذى لمشروع "أوبرا عايدة"، الذى يقام بمحافظة الأقصر نهاية أكتوبر المقبل، أن العرض الذى يحتضنه معبد الملكة حتشبسوت بالأقصر أكتوبر المقبل، يتزامن مع مرور 150 عامًا على افتتاح قناة السويس، بما يعيد إحياء العلاقة الوثيقة، حيثُ كلف الخديوى إسماعيل الموسيقار الإيطالى فيردى بكتابة أوبرا عايدة، لتُعرض خلال حفل افتتاح القناة عام 1869 الذى شهد حضورًا رسميًا مميزًا.





وتضيف نيفين واصف، أن فى حدث عالمى يعود للأقصر لأول مرة منذ عدة سنوات غياب، حيث تم التعاون مع محافظة الأقصر وقطاع السياحة بالمحافظة لتحقيق أقصى استفادة من تنظيم عروض "أوبرا عايدة"، وذلك بحضور 4 آلاف سائح من مختلف دول العالم، ويقدم العارضون الفعاليات على أرض المعبد مباشرة وسط أجواء من الإبهار عن طريق أحدث تقنيات الصوت والضوء ليشعر المستمعون أنهم جزء من العرض، فى تجربة فريدة لا تنسى.





أعلن النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب تأييده التام لعودة "أوبرا عايدة" لمعبد حتشبسوت في شهر أكتوبر المقبل بمحافظة الأقصر وذلك بعد غياب 22 عاما عقب نقلها للقاهرة عام 1997.





وأكد عمرو صدقى أن عودة أوبرا عايدة له أهميتين الأولى أنه يعطى دفعة مهمة للاقتصاد والسياحة بمصر بأكملها، والثانية فهو فرصة قوية جدًا لجذب نوعية مختلفة من السياحة الفنية بالسعى لتنظيم المزيد من العروض الفنية التراثية والعالمية بمعابد الأقصر خلال الموسم السياحى الشتوى.





ولفت عمرو صدقى إلى أن أكبر دليل على أهمية عودة "اوبرا عايدة" هو أن تذاكر العروض انتهت تمامًا وحجزت بالكامل، وهو ما يؤكد الرغبة القوية للسائحين للعودة لمصر من جديد في تلك العروض العالمية التي تجذب كبار وصفوة السائحين من مختلف دول العالم، متوقعا أن يكون موسم السياحة الشتوى هذا العام من انجح المواسم وسيؤكد للعالم كله ان مصر بدأت فعلا استعادة مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية خاصة أن أوبرا عايدة لها تاريخ كبير وحافل في الأقصر وجمعت نجوم العالم والفن المصري منذ عشرات السنين وها هي تعود من جديد لخدمة السياحة بإختيار موقع مميز ومتفرد عالميا من خلال عرضها داخل معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري.





وأوضح عمرو صدقي أن محافظة الأقصر تعتبر واحدة من أهم المحافظات والمناطق الأثرية ليس داخل مصر ولكن على مستوى العالم، مطالبا من الحكومة بإعطاء اولوية قصوى لحل المشكلات وازالة المعوقات التى تعترض قطاع السياحة داخل محافظة الأقصر.





ومن جانبه قال الدكتور محمد عبده عضو لجنة السياحة بمجلس النواب،أن اوبرا عايدة لها ذكرى عظيمة وهى افتتاح قناة السويس فى عهد الخديوى اسماعيل، والذى دعا للحفل ملوك وأمراء وقناصل الدول الاجنبية آنذاك وعلى رأسمهم الملكة أوجيني ملكة فرنسا، لافتا إلى أنه خلال الحفل الذى تكلف 10 ملايين جنيه عزفت موسيقى اوبرا عايدة لأول مرة.





واوضح عبده خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، أن الموسيقار الايطالى جوزبى فيردى هو ألف موسيقى الحفل آنذاك، مؤكدا أن عودة عروض اوبرا عايدة لمعبد حتشبسوت بالاقصر سيكون حدثا موسيقى مهم لما له من قيمة ووزن كبير ويحتاج إلى التنظيم وشئ من الدعاية.





وتوقع عضو لجنة السياحة عضو حضور كافه المهتمين بالموسيقى الكلاسيكية ومحبى عروض أوبرا عايده من كافة انحاء الدول لمشاهدة العرض التاريخى المقرر اقامتة لمدة 3 أيام في الفترة من 26 وحتي 28 أكتوبر المقبل.





وفى سياق متصل قال النائب حسنى حافظ عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، أن عودة عروض اوبرا عايدة لمعبد حتشبسوت بالأقصر، يساهم بصورة كبيرة فى دعم حركة السياحة بمصر والأقصر بصورة كبيرة خلال الموسم الجديد.





واوضح حافظ خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، انه عودة اوبرا عايدة للأقصر حدث عالمى كبير ويحضره الالاف من كل الدول، وله دلالات ونتائج مهمة، الدلالات تتمثل فى تعافى قطاع السياحة بشكل كبير،عودة الامن والاستقرار بالدولة المصرية، إضافة إلى مستويات الامان والخدمات العالمية التى وصلت إلى المطارات المصرية.



