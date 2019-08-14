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فن

تعليق ياسمين الخطيب على أزمة التحرش ومبادرة دراجة لكل مواطن

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 11:09 م
صدى البلد
كريم ناصر
دونت الإعلامية ياسمين الخطيب عبر صفحتها الرسمية بموقع التغريدات القصيرة تويتر تويتة جديدة بشأن مشروع دراجة لكل مواطن و مشكلة التحرش .

وأيدت ياسمين الخطيب مشروع الدرجات قائلة ‏مشروع ‎#دراجة_لكل_مواطن رغم بساطته، من أهم المبادرات الحكومية في عهد الرئيس السيسي، وعلى الحكومة أن تدرس سريعًا المشروعات الموازية اللازمة لتنفيذه، مثل توفير طرق جانبية خاصة بالدراجات، وإشارات مرورية، وأماكن آمنة لركنها.

وحول قضية التحرش طالبت ياسمين الخطيب بتدشين حملات توعوية للتذكير بعقوبة التحرش معتبرة ان هذا الامر من اهم قضايا الفترة الحالية

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