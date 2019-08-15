ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مش عايزين حل مؤقت.. أهالي شارع الطاقة بـ مدينة نصر يشكون من تراكم القمامة

الخميس 15/أغسطس/2019 - 07:53 ص
تراكم القمامة
تراكم القمامة
وسام مختار
شكا المواطن نادر سيد عبد الحكيم، من سكان مدينة نصر بمحافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة بشارع الطاقة الموازى لطريق السويس بشروق النادى الأهلى مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وقال فى رسالته، "المشكلة إن القمامة تلقى يوميا فى هذا الشارع ثم يرسل الحى لودر لإزالتها وهكذا وفى بعض الأوقات لم يرسل شيئا حتى تتضخم وتتفشي بصورة بشعة وفى بعض الأحيان يأتى مجهول ويشعل فيها النيران". 

وناشد المسئولين العمل على حل المشكلة فى أسرع وقت ممكن.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالي حدائق القبة يشكون من تراكم القمامة

أهالي المرج يشكون من تراكم القمامة بميدان أبو عمار

أهالى سرسق نبروه بالدقهلية يشكون انتشار القمامة بمدخل القرية.. صور

قارئ يشكو من انتشار القمامة بشوارع القلج بالقليوبية .. صور

أهالى حدائق الأهرام يشكون تراكم القمامة بالشوارع

ترشيحاتنا

تسلل يا مدام.. أبرز أخطاء طاقم التحكيم النسائى بـ السوبر الاوروبى

شاهد.. مقطع مسرب لـ احمد عز يضرب زوجته

تحرك نووي روسي قبالة شواطئ الولايات المتحدة ..فيديو

الإسماعيلي يكشف كواليس رحيل محمد عواد عن الفريق ..فيديو

شاهد.. ناعومى واتس تصور فيلمها الجديد Penguin Bloom في سيدني

موعد بدء المرحلة الثالثة من تنسيق 2019.. عبر هذا الرابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جمبسوت تايجر.. دومينيك حورانى بإطلالة مثيرة على انستجرام

شاهد.. ناعومى واتس تصور فيلمها الجديد Penguin Bloom في سيدني

بـ فستان مكشوف ومجوهرات فاخرة.. نوال الزغبى تتألق في أحدث ظهور