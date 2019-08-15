مش عايزين حل مؤقت.. أهالي شارع الطاقة بـ مدينة نصر يشكون من تراكم القمامة

شكا المواطن نادر سيد عبد الحكيم، من سكان مدينة نصر بمحافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة بشارع الطاقة الموازى لطريق السويس بشروق النادى الأهلى مدينة نصر بمحافظة القاهرة.





وقال فى رسالته، "المشكلة إن القمامة تلقى يوميا فى هذا الشارع ثم يرسل الحى لودر لإزالتها وهكذا وفى بعض الأوقات لم يرسل شيئا حتى تتضخم وتتفشي بصورة بشعة وفى بعض الأحيان يأتى مجهول ويشعل فيها النيران".





وناشد المسئولين العمل على حل المشكلة فى أسرع وقت ممكن.



