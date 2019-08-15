فصول مجمع مدارس سبرباي بطنطا تغرق والمحافظ يكلف بشفط المياه.. صور

أصدر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية اليوم توجيهاته إلى المهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالضرورة تخصيص سيارات وفرق فنية ومتخصصين لكسح وشفط مياه الصرف الصحي المتراكمة بمجمع مدارس سبرباي بطنطا.





وشدد محافظ الغربية فى تعليماته على ضرورة التنسيق مع رئيس مجلس مركز ومدينة طنطا ورئيس حي أول طنطا المهندس عادل هيكل بالضرورة متابعة شكاوى المواطنين القاطنين بذات المنطقة وحل مشكلة أزمة غمر مياه الصرف الصحي للفصول المدرسة والتدخل العاجل لإنقاذ حياة المواطنين القاطنين بمنطقة سبرباي .





وكانت شكاوى المواطنين بذات المنطقة ناشدوا خلالها محافظ الغربية بالضرورة تطوير البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي الكائنة بذات المنطقة والتى تسببت فى غمر مياه الصرف الصحي للفصول المدرسة ومحلات تجارية ومنازل .



