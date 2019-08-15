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بين الناس

انتشار مخالفات البناء الفجة وسط تجاهل المسئولين بحى مصر القديمة.. صور

الخميس 15/أغسطس/2019 - 10:00 ص
صدى البلد
وسام مختار
شكا أهالي حي مصر القديمة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من مخالفات البناء الفجة وسط تجاهل المسئولين في الحي عن هذه المخالفات.

وقال عمر حسين فى رسالته إن ارتفاع المبنى وصل إلى 12 دورا في شوارع لا تتعدى الـ 5 أمتار، مما يشكل خطرا على هذه المنازل.

وأكد أهالي شارع رضوان وشارع فهمي بحي مصر القديمة أن مالك هذه العمارات هو شخص واحد، وأن هذا الشخص يعلن أنه قريب أحد الأشخاص المهمين.

وناشدوا الحكومة والجهات المعنية التدخل لوقف هذه التعديات.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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