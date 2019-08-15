المعاهد الأزهرية توجه بتواجد القائمين على امتحانات الدور الثاني اليوم

وجه قطاع المعاهد الأزهرية تعليمات مشددة للقائمين على عملية امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بالتواجد في مقرات اللجان بدءا من اليوم الخميس لإنهاء التجهيزات اللازمة قبل بدء الامتحانات.





وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، موعد امتحانات الدور الثاني بالشهادة الثانوية والإعدادية البعوث والشعبة الإسلامية لتبدأ في السابع عشر من أغسطس المقبل.





ونشرت بوابة الأزهر الإلكترونية، جداول امتحانات هذه الشهادات، وتبدأ امتحانات الشهادة الثانوية يوم السبت الموافق 17 أغسطس بمادتي الفقه والتوحيد.



