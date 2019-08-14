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برلمان

برلماني يطالب بإنشاء بنك خاص بـ تحويلات المصريين في الخارج

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 11:32 م
محمد بدراوى
محمد بدراوى
أسامة علي
قال الدكتور محمد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك ارتباطا بين 10 ملايين مواطن مصرى يعملون بالخارج، بالاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن تحويلاتهم وصلت إلى نحو 25 مليار دولار سنويا.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال تصريحات لـ:صدى البلد"، أن تحويلات المصريين بالخارج أكبر مورد للعملة الصعبة سنويا فى مصر، وعلى هذا يجب أن يكون هناك ارتباط وثيق بينهم وبين الاقتصاد المصرى، وهذا هو الدور المطلوب من وحدة تنسيق المشروعات الدولية التى أنشأتها وزارة الهجرة.

وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة إنشاء مؤسسة مالية "بنك" خاصة بتحويلات المصريين فى الخارج، واستثماراتهم داخل مصر ، ثم إنشاء فروع له فى كل دولة.

واشاد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بقيام وزارة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالعمل على تفعيل الاتفاقية الموقعة مع المنظمة الدولية للهجرة في أبريل ٢٠١٩، والخاصة بإنشاء وحدة تنسيق المشروعات كإحدى الوحدات المستحدثة بالوزارة، مطالبا أن يكون العمل بها جديا وعلى ارض الواقع.

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