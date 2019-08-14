إنهاء خدمة عدد من كبار المسئولين العسكريين في الجزائر

ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية أن الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر صالح وقع مراسيم رئاسية أنهى بموجبها مهام عدد من كبار المسئولين في الجيش.



وبحسب الصحيفة، شملت التغييرات التي وردت في آخر عدد من الجريدة الرسمية إنهاء مهام المراقب العام للجيش، اللواء حاجي زرهوني، وتعيين اللواء مصطفى أوجاني خلفًا له.



كما أنهى بن صالح مهام النائب العام لدى مجلس الاستئناف العسكري بمدينة ورقلة، العقيد فريد طويل، الذي عين في نفس المنصب بالمحكمة العسكرية بوهران.



وعين الرئيس العميد أحمد سعودي مديرا عاما للمنشآت العسكرية بوزارة الدفاع، فيما عين العقيد عبد القدوس حلايمية خلفًا للعقيد فريد طويل.

