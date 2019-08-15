سكان شارع التحرير بالدقي يطالبون بإعادة رصف الطريق

ناشد أهالى شارع التحرير بحي الدقي، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين إيجاد حل للحفر المنتشرة فى الشارع، رغم أنه يعتبر أحد الشوارع الرئيسية، مما يتسبب فى مشاكل عديدة للمارة.



وقال سعيد حسن فى رسالته: "إزاى مكان معروف زى التحرير وشوارعه غير مرصوفة، أمال خلينا إيه للأماكن العشوائية".



وأضاف: " أنا راجل كبير فى السن لما بمشى يدوب بجر رجلى على الأرض، والحفر تتسبب فى وقوعى، ياريت مسئولى الحى يشوفوا المكان، ويرصفوا الشارع".



وأشار إلى أن عدم ترميم الرصيف يسبب الكثير من المشاكل، خاصة لكبار السن.



وطالب الأهالى مسئولى حى الدقى بسرعة حل تلك المشكلة وإعادة رصف الطريق ومعالجة ما به من أضرار.



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

