سكان عزبة شنودة بالمطرية يطالبون بإنارة أعمدة الشوارع

طالب المواطن فايق السنباطى، من سكان شارع العمران منطقة عزبة شنودة المطرية بمحافظة القاهرة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بإضاءة بعض أعمدة الإنارة بالشوارع.



وقال فى رسالته "شوارع 34 و28 شوارع رئيسية بعزبة شنودة وفيها كتير من أعمدة الإنارة غير مضاءة، ونناشد المسئولين بالعمل على إنارة كل الأعمدة، وذلك لوجود كلاب ضالة بالمنطقة".



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