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بين الناس

سكان عزبة شنودة بالمطرية يطالبون بإنارة أعمدة الشوارع

الخميس 15/أغسطس/2019 - 07:06 م
صدى البلد
وسام مختار
طالب المواطن فايق السنباطى، من سكان شارع العمران منطقة عزبة شنودة المطرية بمحافظة القاهرة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بإضاءة بعض أعمدة الإنارة بالشوارع.

وقال فى رسالته "شوارع 34 و28 شوارع رئيسية بعزبة شنودة وفيها كتير من أعمدة الإنارة غير مضاءة، ونناشد المسئولين بالعمل على إنارة كل الأعمدة، وذلك لوجود كلاب ضالة بالمنطقة".

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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