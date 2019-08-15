احمد خالد عجاج: شخصيتي مستقلة في الغناء ولا أشبه والدي ..فيديو

قال احمد خالد عجاج المطرب الشاب ، إن والده المطرب خالد عجاج كان دائم الدعم له خلال رحلته الفنية، حيث كان يمده بالنصائح والتوجيهات، مشيرًا إلى أنه لا يشبهه وله شخصيته المستقلة في الغناء.





وأضاف احمد خالد عجاج في حواره ببرنامج "يوم جديد" المذاع على فضائية "الغد" الإخبارية، أن والده يحظى بشعبية كبيرة مما صعب الأمور عليه في إثبات ذاته؛ نظرًا للمقارنات الدائمة بينه وبين عجاج الأب، موضحًا أنه يعمل على ألبوم غنائي بعد طرحه أغنية "تسلم الأيادي"، وتعطل لظروف الإنتاج.





وأوضح احمد خالد عجاج أنه انتهى من تسجيل 6 أغنيات سيتم طرحها كل شهر أغنية، مؤكدًا أنه تعلم الغناء الغربي منذ أن كان في الجامعة.



