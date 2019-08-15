ضمن الموجة الـ 13.. مراكز المنيا تزيل 4185 حالة تعد على أملاك الدولة.. وإزالة 146 حالة تعد خلال 3 أيام في مطروح.. وإزالة التعديات على 2500 متر أراضي زراعية بالشرقية في حضور المحافظ

- إزالة 146 حالة تعد خلال 3 أيام في مطروح

- إزالة التعديات على 2500 متر أراض زراعية بالشرقية في حضور المحافظ - إزالة 13 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف - محافظ الدقهلية: إزالة 12 بناء مخالف ورفع 413 طن قمامة بالمنصورة خلال العيد - ضمن الموجة الـ 13 .. مراكز المنيا تزٌيل 4185 حالة تعد على أملاك الدولة









قامت الإدارات التنفيذية بالمحافظات بشن حملة مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ضمن الموجة 13 ، من حملات استرداد أراضي الدولة وحفظ "حق الشعب".





وقال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، انه تم إزالة واسترداد 4185 حالة تعد على أملاك الدولة خلال تنفيذ الموجة الثالثة عشر ، من حملات استرداد أراضي الدولة وحفظ "حق الشعب".





وتابع المحافظ : " يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات عليها والقضاء على تلك الظاهرة من جذورها، من خلال التنسيق الكامل والمستمر بين كافة أجهزة الدولة.





وأضاف المحافظ ، أنه تم خلال الفترة من 24/7 وحتى 8/8، إزالة واسترداد 4185 حالة تعد، منها 2691 إزالة تعد بالبناء بإجمالي مساحة 366199.5 متر مربع، و1494 حالة إزالات زراعية على مساحة 83389.78 فدان.





وأكد المحافظ ، على استمرار تلك الحملات للقضاء على كافة أشكال التعدي على أملاك الدولة واستعادة حق الشعب، وأنه لن يقبل بأي تهاون في تطبيق القانون، موجهًا رؤساء المراكز بالتصدي بكل حسم وردع المخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون، واسترداد أراضي أملاك الدولة من المتعدين عليها.





كما تمكنت حملة ازالة التعديات، على مياه ترعة الحمام بنطاق مدينة الحمام ، من ازالة 52 حالة تعد اليوم الاربعاء، بالاضافة الى ازالة 94 حالة تعد خلال اليومين الماضيين ليصل اجمالي حالات التعدي لـ 146 حالة ، بنطاق مدينتى الحمام والعلمين.





وأوضح مسعد الشحات رئيس مركز ومدينة الحمام، انه تم اليوم الأربعاء ازالة 52 حالة تعد على ترعة الحمام ومصادرة 42 خرطوم وماكينة رى وذلك بالتعاون مع قسم شرطة الحمام ومسئولي الري ومحطة جنوب العلمين ، للحفاظ على منسوب ضخ المياه إلى محطة تنقية جنوب العلمين ، وتوفير ضخ مياه الشرب على الخط الرئيسى الوارد للمحافظة.





ولفت إلى أنه سيتم غلق عدد من الفتحات الفرعية وسحب المعدات وخراطيم المياه من الترعة والتحفظ عليها مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع حالات التعدى .





ووجه محافظ مطروح، باتخاذ الاجراءات القانونية لتوقيع أقصى العقوبات القانونية الرادعة على المعتدين على خطوط المياه ، مشددا على المتابعة المستمرة من رؤساء القرى والمدن والشرطة وشركة المياه لتأمين منسوب مياه ترعة الحمام وكذلك لازالة التعديات على خط المياه الرئيسى الوارد للمحافظة.





فيما أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على ضرورة استمرار المتابعة والرقابة اليومية لأعمال البناء ، ومحاولات التعدي على الأرض الزراعية خلال أيام العيد وإزالة اي تعدي على الفور.





وأوضح شاروبيم، أنه في نطاق مركز المنصورة تمت إزالة 12 حالة بناء مخالف ورفع 413 طن قمامة خلال أيام العيد.





وشدد على ضرورة استمرار الرقابة ومنع اي مخالفات بناء على الأرض الزراعية او أملاك الدولة واستمرار أعمال النظافة.





وأشار محافظ الدقهلية، إلى إن الازالات التي تمت خلال أيام العيد شملت فك اخشاب الدور الثالث العلوي بقرية سلكا والدور الرابع العلوي بمنية سندوب ،وفك الشدة الخشبية لسقف الدور الثالث العلوي بقرية أويش الحجر،وفك الشدة الخشبية وحديد التسليح لسقف الدور الثالث العلوى بقرية منية سندوب ،وسقف الدور الثاني علوى بقرية سلكا،وإزالة سور داخل الحيز العمراني بقرية الجديدة على مساحة 300م .





كما شملت فك أخشاب الدور الثاني العلوى بقرية برق العز ،وسقف الدور الثاني العلوي بقرية كفر بدواي القديم ، وفك أعمدة الدور الأرضي بعزبة مظلوم 1 التابعة للوحدة المحلية بمنيه محله دمنة، وإزالة حوائط بالطوب البلوك الابيض بعزبة مظلوم 3 التابعة للوحدة المحلية بمنيه محله دمنة ،فك شدة خشبية سقف الدور الثاني علوى بقرية شاوة ،فك شدة خشبية سقف الدور الأول علوى بقرية شاوة ،وفرض حراسة على سقف الدور الثاني العلوى بقرية كفر تلبانة .





ومن جهتها قالت المهندسة سوسن مجاهد، إنه تم تكثيف أعمال رفع القمامة خاصة في محيط مداخل مدينة المنصورة وتم رفع 413 طن و417 كيلو قمامة ورفع الأتربة ورفع كفاءة الإنارة بالطريق العام .





وتابعت: "وعلى جانبي طريق المنصورة السنبلاوين وميدان سندوب وطريق أجا ومتابعة أعمال رى الأشجار بالجزيرة الوسطى بطريق سندوب أجا وحديقة مثلث كوبرى منية سندوب العلوى وتقليم الأشجار وقص الحشائش بالجزيرة الوسطى بطريق سندوب أجا ،وأعمال دهان أعمدة الإنارة بطريق السنبلاوين".





بينما أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف على ضرورة مواصلة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية من المهد وأراضي أملاك الدولة في جميع مراكز ومدن المحافظة ، مع المراقبة والمتابعة المستمرة خاصة خلال أيام عطلة عيد الأضحى المبارك ، مشددًا على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وعمل المحاضر والمخالفات اللازمة ، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية المعنية.





جاء ذلك خلال استعراضه لجهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا حول سير العمل في ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية خلال أجازة عيد الأضحى المبارك ، منوها بتكليفاته بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة والتي تتواصل بصفة يومية مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية لمتابعة آخر المستجدات في هذا الملف الحيوي الذي توليه المحافظة اهتماما كبيرا .





وصرح المحافظ بأنه تم "أمس الثلاثاء" إزالة 11 حالة تعد بالبناء المخالف على أراضي أملاك الدولة على مساحة 6950 مترا،وإزالة عدد 2 حالة تعد في المهد على مساحة 525 مترا من الأراضي الزراعية ، حيث تم إزالة عدد 4 حالات تعد "في المهد" على أرض أملاك الدولة بنزلة خلف على مساحة 1650 مترا.





وتمت إزالة 6 حالات تعد " في المهد" على أرض أملاك الدولة بمنشأة طاهر على مساحة 5100 متر، وإزالة عدد حالة تعد على أرض أملاك الدولة بقرية طما فيوم على مساحة 200 متر، و إزالة حالة تعد" في المهد" على أرض زراعية بقرية الشوبك على مساحة 350 مترا، وإزالة حالة تعد على أرض زراعية بقرية منشأة البديني على مساحة 175 مترا.





وكذلك قال المهندس محمد صلاح رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بالشرقية، إن المعدات الثقيلة إزالة التعدي على مساحة 850 مترًا أرضي زراعية بجمعية شيبة بمركز الزقازيق وبالتعاون مع مديرية الزراعة وأجهزة الشرطة والحكم المحلي .





وفي حضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والذي شهد أمس أيضا إزالة التعدي على مساحة 8 قراريط بجمعية برم كيل بمركز ديرب نجم.



