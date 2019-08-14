البابا تواضروس يكرم أوائل الشهادات العامة بالإسكندرية

كرم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية إلى جانب أوائل الجامعات للعام ٢٠١٩ بالإسكندرية.



جاء ذلك عقب انتهاء عظة قداسته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي والذي أقيم بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية مساء اليوم ضمن نهضة العذراء بالكنيسة ذاتها.



وتم اختيار الأوائل من خلال تطبيق الكتروني أعد خصيصًا لهذا الغرض. حيث تم تكريم ١٠ أوائل من شعبة علمي علوم بالثانوية العامة ومثلهم لشعبة الرياضيات والشعبة الأدبية و ٤ من أوائل الدبلومات الفنية وعدد من أوائل الكليات الجامعية.



عقب انتهاء التكريم وجه قداسة البابا الشكر لوزارة الثقافة على اقامتها معرضا للكتاب على هامش نهضة العذراء بالكنيسة المرقسية.



كما شكر البابا تواضروس الثاني منظمي اللقاء وحرص على مصافحة جميع الحاضرين.