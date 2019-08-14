نشرة الفن والفنانين .. شيرين عبد الوهاب تطرح الحب خدعة .. وظهور فضل شاكر .. والفيل الازرق يتصدر

تداول رواد التواصل الاجتماعى فيديو للفنان فضل شاكر وظهر فى احدث ظهور له برفقة عدد من اصدقائه مرتديا نظارة نظر.





قال الموزع محمود الدفراوى ان فيلم الفيل الازرق متصدر فى الايرادات حتى الان وحقق اجمالى ايرادات 66 مليونا و731 الفا و881 جنيها بعد عرض 3 اسابيع







تعرضت الفنانة ابرار الكويتية الى موقف محرج للغاية اثناء تصويرها فيديو دعائيا لاحد مراكز التجميل، حيث قام طائر بالهجوم عليها بشكل مفاجئ اثناء التصوير، وقام بالنقر على شفتيها بشكل مثير، لتصرخ الفنانة ابرار بشدة وتحاول ابعاد الطائر بيديها.

شاهد.. ليلى علوي تستعيد ذكريات مسلسل حديث الصباح والمساء



نشرت الفنانة ليلى علوى صورة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " لاستعادة ذكرياتها في مسلسل حديث الصباح والمساء، حيث ضمت الصور مجموعة من أبطال العمل الذين أصبحوا نجوما بعد ذلك .

أحمد فلوكس: العالمية لا تشغلني .. فيديو