نشرة الفن والفنانين .. شيرين عبد الوهاب تطرح الحب خدعة .. وظهور فضل شاكر .. والفيل الازرق يتصدر

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى :
طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب اغنية جديدة عبر قناتها على اليوتيوب بعنوان " الحب خدعة " .وغنتها شيرين باللون الخليجى .
الأغنية من كلمات الامير عبد الرحمن بن مساعد وألحان صادق الشاعر وتوزيع وليد فايد وهندسة صوتية محمد فتحي ، مكس وماستر: م. امير محروس
تداول رواد التواصل الاجتماعى فيديو للفنان فضل شاكر وظهر فى احدث ظهور له برفقة عدد من اصدقائه مرتديا نظارة نظر.
قال الموزع محمود الدفراوى ان فيلم الفيل الازرق متصدر فى الايرادات حتى الان وحقق اجمالى ايرادات 66 مليونا و731 الفا و881 جنيها بعد عرض 3 اسابيع
تعرضت الفنانة ابرار الكويتية الى موقف محرج للغاية اثناء تصويرها فيديو دعائيا لاحد مراكز التجميل، حيث قام طائر بالهجوم عليها بشكل مفاجئ اثناء التصوير، وقام بالنقر على شفتيها بشكل مثير، لتصرخ الفنانة ابرار بشدة وتحاول ابعاد الطائر بيديها.
نشرت الفنانة ليلى علوى صورة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " لاستعادة ذكرياتها في مسلسل حديث الصباح والمساء، حيث ضمت الصور مجموعة من أبطال العمل الذين أصبحوا نجوما بعد ذلك .
أكد الفنان أحمد فلوكس خلال استضافته بندوة في صدى البلد أنه اعتذر عن المشاركة في بطولة عمل سينمائي عالمي كان من المفترض أن يجمعه بالنجم جاكي شان من أجل المشاركة في بطولة فيلم الممر.