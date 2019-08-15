اسعار الذهب ترتفع عالميا مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة

صعدت أسعار الذهب واحدا في المئة، مع إقبال المستثمرين على التماس الآمان في المعدن النفيس وسط تزايد المخاوف من ركود عالمي بعد بيانات ضعيفة من منطقة اليورو والصين.



وارتفع سعر الذهب للبيع الفوري 0.96 بالمئة إلى 1515.52 دولار للأوقية (الأونصة) في أوخر جلسة التداول، بعد أن هبط بما يصل إلى اثنين في المئة في الجلسة السابقة، وصعدت العقود الأمريكية للذهب 0.9 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1527.80 دولار للأوقية.



وللمرة الأولى منذ عام 2007 أصبح عائد سندات الخزانة الأمريكية الطويلة الأجل أقل من عائد السندات القصيرة الأجل في علامة على أن أكبر اقتصاد في العالم ربما يتجه إلى ركود.



ونما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بالكاد في الربع الثاني من العام مع فقدان الاقتصادات في أرجاء المنطقة الزخم وانكماش الاقتصاد الألماني بسبب تباطؤ عالمي تقوده نزاعات تجارية وحالة عدم اليقين التي تحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وجاء هذا بعد بيانات أظهرت أن الناتج الصناعي في الصين نما في يوليو تموز بأبطأ وتيرة في أكثر من 17 عاما.



ودفع تجدد مخاطر الركود الأسهم العالمية للهبوط، وفي جلسة متقلبة يوم الثلاثاء قفز الذهب في البداية إلى أعلى مستوى في أكثر من ست سنوات عند 1534.31 دولار بسبب الاضطرابات في هونج كونج وهبوط حاد في البيزو الأرجنتيني قبل أن يتراجع عن مكاسبه وينهي الجلسة منخفضا 2 في المئة بفعل علامات على الهدوء على صعيد التجارة.



وينتظر المستثمرون الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الأسبوع بحثا عن قرائن بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة، ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 1.3 بالمئة إلى 17.19 دولار للاوقية بعد أن سجلت في جلسة الثلاثاء أعلى مستوى منذ يناير 2018.



وتراجع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 844.36 دولار للأوقية بينما هبط البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 1427.90 دولار للأوقية.