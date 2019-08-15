هيئة البريد تستأنف عملها بجميع الفروع عقب إجازة عيد الأضحى اليوم

تستأنف الهيئة القومية للبريد، عملها اليوم الخميس، بجميع المكاتب على مستوى الجمهورية بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، وتمتلك الهيئة أكبر شبكة فروع على مستوى الجمهورية تصل الى 4000 فرع.



وتقدم الهيئة من خلال فروعها بالمحافظات خدمات بريدية ومالية ومجتمعية الى جانب الخدمات الحكومية وشهدت خلال السنوات الماضية تطورا كبيرا خاصة فيما يتعلق بتقديم جميع الخدمات الحكومية الكترونيا عبر منافذها.



ويصل حجم المستفيدين من عمليات صرف المعاشات على مستوى الجمهورية لما يقرب من 6 ملايين مستفيد، كما يصل عدد عملاء صندوق توفير البريد.



