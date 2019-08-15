متحدية القوالب الاجتماعية.. مأذونة تحصل على رخصة مزاولة المهنة بين 11 متقدما

هناك مهن يراها البعض رجالية، ربما لأنهم لم يصادفوا امرأة تمتهنها، فمن غير المعتاد في مجتمعاتنا أن تعملَ امرأة كجزارة أو ميكانيكية سيارات على سبيل المثال، لكن هناك عدة تجارب أثبتت جدارة المرأة في معظم المجالات والمهن التي كانت حكرا على الرجال.





عملت أمل سليمان، مأذونًا شرعيًا متحدية القوالب الاجتماعية منذ ما يقرب من 11 عامًا، لتثبت أن المرأة قادرة على امتهان الأعمال التي جرت العادة على أنها قاصرة على الرجال.





وتولت أمل سليمان، بحسب التقرير المصور لقناة "الغد" الإخبارية، عملية توثيق عقود الزواج بمحافظة الشرقية، حيث حصلت على رخصة مزاولة المهنة في عام 2008، بعد منافسة مع 11 متقدمًا آخرين من الرجال.





وأشار التقرير إلى أن المأذونة وثقت أكثر من 3 آلاف حالة زواج منذ 2008، كما أنها حصلت على درجة الماجستير في القانون، حيث عزمت على مزاولة هذه المهنة بعد وفاة عمها الذي كان يعمل مأذونًا لقريته.