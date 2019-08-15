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اقتصاد

اسعار النحاس تهبط مع تراجع نمو الناتج الصناعي في الصين

الخميس 15/أغسطس/2019 - 12:31 ص
اسعار النحاس
اسعار النحاس
رويترز
هبطت أسعار النحاس اليوم بعد أن هبط نمو الناتج الصناعي في الصين، أكبر مستهلك للمعادن، إلى أدنى مستوى في أكثر من 17 عاما، وأنهت عقود النحاس القياسية جلسة التداول في بورصة لندن للمعادن منخفضة 1.1% إلى 5765 دولارا للطن مقتربة من أدنى مستوى في عامين البالغ 5640 دولارا الذي وصلت اليه في وقت سابق هذا الشهر.

وكان النحاس صعد في جلسة الثلاثاء بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيؤجل فرض رسوم جمركية جديدة على واردات من الصين وهو ما أثار آمالا بأن نزاعا تجاريا له أضرار اقتصادية قد ينحسر، لكن البيانات الصينية وتقييما متشائما لحالة مفاوضات التجارة بين الصين والولايات المتحدة من وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس وأرقاما تظهر أن اقتصاد ألمانيا انكمش في الربع الثاني جددت أجواء التشاؤم.

ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، أنهت عقود النيكل جلسة التداول مرتفعة 0.2 بالمئة إلى 15950 دولارا للطن قرب أعلى مستوى في 16 شهرا البالغ 16690 دولارا الذي سجلته في الثامن من أغسطس آب بفعل تكهنات بأن إندونيسيا، أكبر مورد للمعدن الخام، ستقيد الصادرات قريبا.

وأغلقت عقود الألومنيوم منخفضة 0.6 بالمئة عند 1775 دولارا للطن بينما هبطت عقود الزنك 2.7 بالمئة إلى 2256 دولارا للطن، وتراجعت عقود الرصاص 1.3 بالمئة إلى 2041 دولارا للطن.

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