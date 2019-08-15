ارتفاع الإقبال على تحويل السيارات للعمل بالغاز خلال العامين الأخيرين

أكدت وزارة البترول أن الدولة تستهدف من خلال إجراءات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، التيسير علي المواطنين وإتاحة أنواع مختلفة من الوقود أمام المستهلك في السوق المحلية خاصة الغاز الطبيعى والذى لاقى استخدامه قبولًا كبيرًا بين المواطنين.





وأوضحت وزارة البترول في بيان، ارتفاع الإقبال على تحويل السيارات إلى العمل بالغاز خلال العامين الأخيرين للاستفادة من تكلفته المنخفضة وجودته العالية مقارنة بالوقود السائل من البنزين والسولار؛ خاصة أن المتر المكعب من الغاز الطبيعى يعادل استهلاك لتر من البنزين، فضلًا عن إرتفاع رقم الأوكتين للغاز الطبيعى.





ولفتت وزارة البترول إلى أهمية البرنامج الحكومى لتحويل مركبات النقل الجماعى والآثار الإيجابية لهذا البرنامج الطموح عند بدء تنفيذه خاصة أن الغاز الطبيعى أحد أهم الحلول لترشيد استهلاك البنزين والسولار وخفض جانب من الاستيراد، والمساهمة في خفض جانب من الدعم الموجه للمنتجات البترولية وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية، كما يمثل استخدامه بعدًا بيئيًا مهمًا لكونه أنظف أنواع الوقود.



