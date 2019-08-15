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تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الصحراوي الغربي أسوان - القاهرة

الخميس 15/أغسطس/2019 - 07:03 ص
تطوير ورفع كفاءة
تطوير ورفع كفاءة الطريق الصحراوى
شاذلى عبد الفتاح
تواصل الأجهزة المعنية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو جهودها لإنهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة للطرق والمرافق الخدمية المختلفة .

ومن جانبه أوضح إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة دراو أن معدلات تنفيذ الطرق الجديدة أوشكت على الانتهاء حيث سيتم تسليمها فى القريب العاجل .

وأشار إبراهيم سليمان إلى أنه جارٍ الانتهاء من رصف الحارة الثانية بالطريق الصحراوى بطول 8 كم بمنطقة بنبان حيث وصلت نسبة التنفيذ لنحو 80% وذلك بتكلفة إجمالية وصلت لحوالى 70 مليون جنيه مع فتح حارات بين القديم والجديد ، وإنجاز مدخل مدينة دراو بنسبة تنفيذ 95 % . 

وبالتوازى مع ذلك تقوم مديرية الشئون الصحة بأسوان بتجديد وتطوير وحدة الإسعاف بالطريق الصحراوى بنبان ونسبة التنفيذ 90%.

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