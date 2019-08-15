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محافظات

محافظ الفيوم يقدم العزاء لـ أسرة الصحفى محمد الفل ..صور

الخميس 15/أغسطس/2019 - 12:48 ص
محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
الفيوم - نبيل أبو السعود
قام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم بتقديم واجب العزاء لأسرة المغفور له المرحوم محمد الفل نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ومدير مكتب الجمهورية بالفيوم .

كان ذلك بدار المناسبات الملحقة بمسجد ناصر الكبير بحى الورشة بمدينة الفيوم .

كما حضر عدد كبير من القيادات الامنية والشعبية وأعضاء مجلس النواب والاعلاميين لأداء واجب العزاء فى الفقيد.

كان المقدم عبد الرحمن الفل الضابط بمديرية امن الفيوم ونجل المغفور له، قد تقدم أسرته فى أستقبال الضيوف الذين حضروا لتقديم واجب العزاء ، داعين الله ان يغفر له ويرحمه ويدخله فسيح جناته .
محافظ الفيوم يقدم العزاء لـ أسرة الصحفى محمد الفل ..صور
محافظ الفيوم يقدم العزاء لـ أسرة الصحفى محمد الفل ..صور
محافظ الفيوم يقدم العزاء لـ أسرة الصحفى محمد الفل ..صور
محافظ الفيوم يقدم العزاء لـ أسرة الصحفى محمد الفل ..صور

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