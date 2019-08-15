محافظ الفيوم يقدم العزاء لـ أسرة الصحفى محمد الفل ..صور

قام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم بتقديم واجب العزاء لأسرة المغفور له المرحوم محمد الفل نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ومدير مكتب الجمهورية بالفيوم .
كان ذلك بدار المناسبات الملحقة بمسجد ناصر الكبير بحى الورشة بمدينة الفيوم .
كما حضر عدد كبير من القيادات الامنية والشعبية وأعضاء مجلس النواب والاعلاميين لأداء واجب العزاء فى الفقيد.
كان المقدم عبد الرحمن الفل الضابط بمديرية امن الفيوم ونجل المغفور له، قد تقدم أسرته فى أستقبال الضيوف الذين حضروا لتقديم واجب العزاء ، داعين الله ان يغفر له ويرحمه ويدخله فسيح جناته .