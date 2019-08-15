نادي أدب تعليم قنا يعلن تخصيص ملف لأعمال المبدعين والمبتكرين

أعلن نادى أدب تعليم قنا، عن تجهيز ملف للأعمال الإبداعية المختلفة لأبناء قنا، تمهيدًا لنشرها في المطبوعة الورقية المزمع إصدارها خلال الفترة القريبة، لإظهار المواهب التي تزخر بها المحافظة.





جاء ذلك خلال الأمسية الثقافية التي نظمها نادى أدب تعليم قنا، بنادي قنا الرياضي، بحضور الدكتور صبري خالد-وكيل وزارة التربية والتعليم، و محمد الرشيدي- وكيل المديرية، و أدارها الشاعر عادل صابر-منسق نادى الأدب، ولفيف من الشخصيات العامة والمبدعين.





وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، بأن الملف المزمع سوف يوضع به كل الأعمال الأدبية والإبداعية للمشاركين في نادي الأدب، الذي يضم كوكبة متميزة من أبناء قنا وسوهاج، لافتًا إلى أن الملف لا يقتصر على الأعمال الأدبية فقط، لكن سوف يضم أعمال الموهوبين والمبتكرين من أبناء قنا، على أن يتم التعامل مع هذه الأعمال بالنشر والنقد الأدبي ودعم المبتكرين.





وأشار الشاعر عادل صابر" منسق نادى أدب تعليم قنا" إلى أن فعاليات النادي يتباري فيها المبدعين من أبناء قنا و سوهاج لعرض ومناقشة منتجاتهم الأدبية والتي عادة ما تكون كل ثلاثاء من الأسبوع بمقر مديرية التربية والتعليم، لكنها أحيانًا تتم خارج المديرية.



