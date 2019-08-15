بالطراز الياباني.. ياسمين عبد العزيز تبهر متابعيها بإطلالة جديدة

بعدما ظهرت ياسمين عبد العزيز مع منى الشاذلي في برنامجها، وتصدرت الترند أيامًا متعددة، نشرت منذ قليل إطلالة غير متوقعة عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وهو ما جعل متابعيها ينهالون عليها بالتعليقات التي تشيد بأناقتها، وجاذبيتها.





وارتدت ياسمين عبد العزيز عباءة طويلة وارتدت تحتها بنطالا باللون اللبني الفاتح، وقد صيغ على لون العباءة الأسود، وقد غلب على إطلالة ياسمين عبد العزيز الطراز الياباني حيث إنه كان مشابه الزي الياباني التقليدي بشكل كبير.





وتركت ياسمين عبد العزيز شعرها منسدلًا عبر كتفيها لتبرز أنوثتها، ولم تتكلف في وضع المكياج، حيث إنها أبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، مع اختيار اللون الكشميري كأحمر شفاه.





ياسمين عبدالعزيز لم تتكلف سوى بارتداء قرطين لتبرز بذلك جمال ورقة إطلالتها.



