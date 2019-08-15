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ثقافة

خالد جلال يشهد عرض المتفائل على المسرح القومى

الخميس 15/أغسطس/2019 - 12:51 ص
خالد جلال
خالد جلال
طارق موسى
شهد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، العرض المسرحى "المتفائل" على المسرح القومى بالعتبة.

وأعرب المخرج خالد جلال عن سعادته بتألق أبنائه من خرجى مركز الإبداع الفني المشاركين بالعرض، فمن الدفعة الأولي النجم سامح حسين والمخرج إسلام إمام وطارق راغب، ومن الدفعة الثانية آيات مجدي ومصطفي سامي، ومن الدفعة الثالثة أمجد الحجار .

وأشاد المخرج خالد جلال، بأداء فنانى المسرحية وكافة عناصر العرض، من ألحان وملابس وديكور واستعراضات وإضاءة وفوتوغرافيا، وهنأ المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان أحمد شاكر عبد اللطيف مدير المسرح القومي، وجميع من شارك في العمل بالنجاح المتميز للعرض .

تدور أحداث العرض حول شخص يحارب كل مشاكل وأمراض مجتمعه للوصول الى هدفه من خلال صفة التفاؤل، البطولة للفنانين "سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، تامر الكاشف، أحمد سمير، زكريا معروف، أمجد الحجار، آيات مجدى، طارق راغب" والمطرب مصطفى سامى، ومجموعة من شباب المسرح القومى .

"المتفائل" موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، مخرج منفذ صفوت حجازى، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام .

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