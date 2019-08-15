أبرز فيديوهات التوك شو.. حقيقة سرقة عمرو دياب لحن أغنيته الجديدة من تامر حسني.. وحقيقة وفاة صاحب صورة الصلاة على الدراجة في المحلة

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، واستضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية.



حقيقة سرقة عمرو دياب لحن أغنيته الجديدة من تامر حسني.. فيديو



كشف برنامج " عرب وود" أن الفنان عمرو دياب، أتهم فى الأيام الماضية باقتباس لحن أغنية "بحبه" التى طرحها ضمن ألبومه الأخير "أنا غير" من الفنان تامر حسني.



وأوضح البرنامج أن لحن أغنية بحبه لعمرو دياب، مشابه لـ لحن أغنية "مايهونش عليا" لـ تامر حسني التى طرحها فى عام 2011 ضمن ألبوم "اللى جاي أحلى".



وأشار البرنامج إلى أن ملحن أغنية عمرو دياب هو محمد يحيي، وملحن أغنية تامر حسني هو محمد النادي.



وأوضح البرنامج أن كلًا من عمرو دياب وتامر حسني لما يُعلقا على هذا الأمر.



في ذكرى فض اعتصام رابعة.. اكسترا نيوز تنتج فيلم احتيال.. فيديو



عرضت فضائية اكسترا نيوز، فيلما يحمل اسم "احتيال" بمناسبة ذكرى "فض اعتصام رابعة"، يناقش فيه عدد من الخبراء الأمنيين والاستراتيجيين، أحداث فض الاعتصام.



وقال العميد خالد عكاشة الخبير الأمني، عضو المجلس القومى لمكافحة الإرهاب، إن الإخوان يحاولون دائما إعادة إنتاج فكرة المظلومية، مشيرا إلى أن اعتصام رابعة والنهضة كان مسلحا، وينتهك كل القوانين.



وأضاف عكاشة، خلال تصريحاته ضمن فيلم "احتيال"، أن الاعتصامين كان بداخلهما كمية كبيرة جدا من الأسلحة، وكمية كبيرة جدا من مفردات الخروج على القانون والدولة.



وأوضح العميد خالد عكاشة الخبير الأمني، أن جماعة الإخوان لها ممارسات للعنف وصلت إلى حد القتل والاغتيال، واستخدمتها الجماعة باعتبارها شكلا من أشكال المظلومية من قبل المجتمع ومؤسسات الدولة بعد فض اعتصام غير قانوني تابعه العالم على الشاشات.



وأكد عضو المجلس القومى لمكافحة الإرهاب، أن اعتصامات رابعة والنهضة كانت عبارة عن بؤر إرهابية، وكانت تسمى زورا بالاعتصامات.



من جانبه قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، إنه بعد تنفيذ أحكام قضائية بالإعدام، قام إعلام جماعة الإخوان بالتصوير مع الأهالي لإنتاج فكرة المظلومية بشكل دائم.



وأشار الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن جماعة الإخوان تقوم بأعمال عنف تسعى إلى تقويض مؤسسات الدولة وإضعافها، وفي نفس الوقت يصورون للناس، أنهم ضحايا هذا النظام، وضحايا القتل والإرهاب والتعذيب، والاختفاء القسري.



وأوضح الدكتور حافظ أبو سعدة، أن كل البلاغات التي تم تقديمها تم التحقيق فيها ولم تثبت صحتها على الإطلاق.



حقيقة وفاة صاحب صورة الصلاة على الدراجة فى المحلة



عرضت قناة العربية تقرير فيديو، عن الشائعات التي تعرضت لها مصر خلال أيام العيد.



وكشفت مذيعة القناة، أن هناك مواطنا يدعى عم محمد من أبناء المحلة الكبري بمحافظة الغربية، قام بصلاة العيد على دراجته وبعد ذلك انتشرت شائعات كثيرة منها" الرجل تعرض لجلطة ويعالج فى أحد المستشفيات.. المواطن محمد تعرض لمشكلات أسرية وتعرضت احدى فتياته للطلاق، وبعد ذلك انتشر خبر وفاة الحاج محمد" ليخرج بعد ذلك ويؤكد أنه على قيد الحياة ولا يعاني من اى مشكلة.



وتابعت مذيعة القناة: أن الرجل صحته زي الفل وما حدث له شيء، لكنه مستاء جدا من الذي تعرض له.



محمد صلاح يرسم الابتسامة على وجه طفل مبتور القدمين .. فيديو



عرضت قناة روسيا اليوم، مقطع فيديو يوضح قيام النجم المصري ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي، وهو يلاعب طفلًا مبتور القدمين.



نشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي، مقطع الفيديو من تدريبات محمد صلاح.



وظهر محمد صلاح وهو يلعب مع أطفال مؤسسة "يويفا" من ذوي الاحتياجات الخاصة، بسعادة غامرة انعسكت بوضوح على وجوهم، وخاصة مع طفل مبتور القدمين.



أظهر الطفل موهبة كبيرة بتعامله مع الكرة برأسه أثناء لعبه مع محمد صلاح.



عدوية يغازل إسعاد يونس .. وصاحبة السعادة ترد: يا حبيبي وحشتني





غازل المطرب الشعبي، أحمد عدوية، الفنانة إسعاد يونس، على الهواء، وقال لها " ايه الجمال ده يا إسعاد"، وردت إسعاد يونس: " ربنا يخليك يا حبيبي والله وحشتني".



وأضاف أحمد عدوية، خلال حواره مع إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع على قناة «دي إم سي» أن هناك عِشرة كبيرة بينه وبين إسعاد يونس.



وغني عدوية أغنية سلامتها أم حسن، وأكد أن هذه الأغنية للمصريين بمناسبة عيد الأضحي المبارك.



ووجه أحمد عدوية التهنئة لجميع المصريين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.





اعرف السبب.. صالح جمعة يسخر من شقيقه عبد الله على الهواء.. فيديو



قال صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، إن فريقه قادر على الفوز ببطولة دورى أبطال افريقيا فى الموسم الجديد، مشيرا إلى أن أصعب فترة مرت عليه مع النادي الأهلي كانت خسارة الأهلي في نهائي بطولة أفريقيا.



وسخر صالح جمعة، من شقيقه عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك، والذي يحلا ضيفين مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج «صاحبة السعادة» المذاع على فضائية «دي ام سي» يوم الاثنين المقبل.



وعلق صالح جمعة، على اعتزاز أخيه بحصد بطولة الكونفدرالية، قائلا: "مابنشاركش فيها أصلا".



