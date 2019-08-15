شاهد.. فرحة جنونية لـ كلوب بعد فوز ليفربول بـ السوبر الأوروبي

حقق فريق ليفربول لقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة والوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فودافون أرينا" فى العاصمة التركية إسطنبول.





وسيطرت فرحة جنونية على يورجن كلوب بعد حصده اللقب وإهدار تشيلسي الكرة الأخيرة .





تقدم تشيلسي بالهدف الأول عن طريق جيرو فى الدقيقة 36، قبل أن يدرك ساديو ماني هدف التعادل فى الدقيقة 48 من زمن المباراة ليلجأ الفريقين الى الوقت الإضافي لتحديد بطل كأس السوبر الأوروبي لعام 2019.





وأضاف ماني الهدف الثاني للريدز فى الدقيقة 95 ، قبل أن يدرك التعادل من جورجينيو فى الدقيقة 101.



